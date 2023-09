Torna il Sana, ospitate gratis le aziende alluvionate

"Abbiamo deciso di dare un'opportunità alle aziende colpite dall'alluvione e abbiamo deciso di farci carico di questa collaborazione di solidarietà" con queste realtà. Lo ha detto Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, alla presentazione in comune a Bologna della 35esima edizione del Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale, che si terrà dal 7 al 9 settembre.

"La novità più significativa - ha aggiunto Calzolari - è che abbiamo deciso di concentrarci sul B2B, quindi sulla parte business per aumentare il livello di investimento e professionalità da parte degli operatori. A corredo, poi, ci sono una serie di altre considerazioni da fare, in spazi dedicati sia al cibo, sia alla cosmesi, sia alla vita quotidiana. Abbiamo articolato il concetto di benessere non solo sul cibo, vecchia tradizione di Sana, ma anche in altri settori.

Ci saranno tante presenze importanti e buyer dall'estero.

Punteremo sulla sostenibilità come stile di vita quotidiana", ha precisato.



