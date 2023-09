Scontro frontale, due morti su un furgoncino della pubblica assistenza

Due persone sono morte in un incidente avvenuto in tarda mattinata a San Matteo della Decima, nel Bolognese. Si è trattato di uno scontro frontale, in via Cento, tra un autoarticolato e un furgoncino della Pubblica Assistenza di San Giovanni in Persiceto. Le vittime, dalle prime informazioni, sono due uomini di 77 e 78 anni che erano sul furgone. C'è stato anche un ferito, portato in ospedale in condizioni di media gravità. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale per i rilievi.



