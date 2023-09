Riccardo Muti sul podio per la salvaguardia di Villa Verdi

Il Teatro Municipale di Piacenza ospiterà l'8 settembre alle20.30 il concerto dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta dal suo fondatore Riccardo Muti a favore di Villa Verdi, un evento che s'inserisce nell'ambito dell'iniziativa "Viva Verdi" promossa dal Ministero della Cultura per l'acquisizione e la valorizzazione della Casa-museo del sommo compositore a Sant'Agata di Villanova sull'Arda.

La Cherubini, che dal 2004, anno della nascita, divide la sua sede di prove e concerti tra le città di Piacenza e Ravenna, suonerà un programma interamente consacrato a Giuseppe Verdi, con la partecipazione del Coro del Teatro Municipale di Piacenza preparato da Corrado Casati, del soprano Benedetta Torre e del basso Riccardo Zanellato. Per l'occasione Riccardo Muti ha scelto alcune tra le più celebri arie e pagine sinfoniche tratte dalle opere Nabucco, Macbeth, Giovanna D'Arco, Otello, La forza del destino e I vespri siciliani.

"Non poteva esserci evento più significativo, alla vigilia dei 220 anni del Teatro Municipale, di questo straordinario concerto - sottolinea il sindaco di Piacenza e presidente della Fondazione Teatri di Piacenza, Katia Tarasconi - che unisce, lungo il corso della storia, le altissime eccellenze musicali di cui il nostro territorio va orgoglioso. Rendere omaggio alla figura di Giuseppe Verdi, contribuendo a tutelarne la memoria, è un gesto d'amore che siamo onorati di condividere con il maestro Riccardo Muti e i talenti dell'Orchestra Cherubini, il Coro del Teatro Municipale e i solisti. Ringrazio tutte le istituzioni che, insieme a Comune e Fondazione Teatri di Piacenza, presentano questo grande appuntamento".

"Un grande concerto in terra verdiana, onorati della presenza del maestro Riccardo Muti, per portare il sostegno di Piacenza alla riapertura di Villa Sant'Agata - dichiara Cristina Ferrari, direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza -. La città e il suo Teatro, grazie a tutti i sostenitori che hanno reso possibile l'evento, affidano alle note di Giuseppe Verdi l'appello perché la Casa-museo diventi simbolo e patrimonio mondiale della cultura e della musica".



