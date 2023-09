La stagione del Duse, da Patti Smith a Capossela

Dopo il cartellone dedicato alla prosa e il programma speciale Duse 200 per festeggiare i 200 anni di attività, il Teatro Duse di Bologna completa la stagione 23/24, più di 80 titoli, con appuntamenti dedicati alla musica, alla danza, ai giovani, al teatro al femminile e all'oltre. I grandi concerti, con 11 live, propongono quelli di Patti Smith (12 dicembre) e di Vinicio Capossela (6 e 7 novembre), l'opera dell'Orchestra Senzaspine (Pagliacci e Trovatore) e l'appuntamento con l'Orchestra Toscanini e il soprano Anna Caterina Antonacci.

La danza classica e contemporanea (6 titoli) vedrà protagonisti, tra gli altri, Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (11/12), l'International Classical Ballet (20/12) e il Balletto di Roma (7/1) per un tutto Ciajkovskij, la MM Contemporary Dance Company diretta da Michele Merola nel nuovo dittico 'Ballade' di Mauro Bigonzetti ed 'Elegia' di Enrico Morelli. Il filone dedicato a Storie di donne sarà dedicato a Michela Murgia, la scrittrice recentemente scomparsa che avrebbe dovuto esser parte della rassegna.

Ci saranno Lunetta Savino il 21 febbraio con 'La madre' di Florian Zeller, per indagare il tema dell'amore materno; poi, l'8 e 9 marzo, Ambra Angiolini in 'Oliva Denaro' ispirata alla storia vera di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni Sessanta fu la prima a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore dopo essere stata violentata. E ancora Veronica Pivetti, protagonista il 26 marzo di 'L'inferiorità mentale della donna' e, il 19 aprile, Vladimir Luxuria in 'Princesa' di Fabrizio Coniglio, tratto dalla storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque, ragazzino brasiliano che voleva cambiare sesso.

Per DUSEoltre, 10 appuntamenti originali, trasversali ai generi, il 9 novembre Andrea Delogu nel monologo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni; si prosegue il 23 novembre con Federico Buffa in 'La milonga del fútbol'; il 3 e 4 gennaio, invece, Giovanni Scifoni porta in scena 'San Francesco, la superstar del Medioevo'; e poi il Caravaggio di Primo Reggiani, la Carrozzeria Orfeo con 'Salveremo il mondo prima dell'alba', Kafka messo in scena da Alessandro Gassmann con Giorgio Pasotti; Paolo Nani, Marina Rocco e Paolo Rossi.



