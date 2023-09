I Comuni della Romagna sostengono Rimini Capitale cultura 2026

A poco più di venti giorni dal click-day, quando sarà ufficialmente depositato il dossier di candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026, l'ossatura del documento è stata presentata agli amministratori dei Comuni della Provincia. L'ultima novità in questa corsa per il capoluogo romagnolo - annunciata dal sindaco Jamil Sadegholvaad - è "il sostegno della Regione e dei sindaci della Romagna colpita dall'alluvione, considerando questa candidatura come il simbolo di una rinascita di una terra comune". Il Comune di Carpi ha di rinunciare annunciato di ritirare la candidatura per sostenere quella di Rimini. Il primo cittadino parla di un "dossier inedito rispetto agli standard delle altre città che in passato hanno avanzato formalmente la loro candidatura". "L'idea è quella di presentarci per quello che abbiamo da dare in prospettiva, sulla base di quelle che sono le nostre peculiarità e la nostra storia", spiega Sadegholvaad. "C'è per questo un'attenzione particolare alla fascia giovanile". La candidatura si compone di cinque punti: ambiente, nuove generazioni, persone e corpo, lingue, e territorio, "con uno sguardo alle terre di Romagna".

Si presenta dunque come "una sorta di Piano strategico della cultura dell'area riminese", sottolinea il sindaco. Dopo la consegna del dossier, il 27, si terrà una cerimonia al Teatro Galli seguita da una festa di piazza con concerti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA