Dal pomodoro al basilico, per Barilla filiere sostenibili

Sostenibilità, filiere locali e legame con gli agricoltori. Sono alcune delle parole che descrivono l'impegno di Barilla per filiere sempre più di qualità e attente all'ambiente. Come quella dei sughi pronti, di pomodoro e basilico. Sono oltre 60mila le tonnellate di pomodoro italiano che vengono lavorate e trasformate ogni anno in salse e sughi, mentre quasi 7mila sono le tonnellate di basilico che diventeranno pesto. Entrambi sono di origine italiana e coltivati da agricoltori del territorio.

"Per noi di Barilla l'attenzione alle materie prime è fondamentale per portare nelle case degli italiani, e non solo, il buon cibo. Solo con ingredienti di qualità si può avere cibo di qualità", spiega Cesare Ronchi, Direttore Acquisti Materie Prime del Gruppo Barilla. Sughi, salse e pesti di Barilla, insieme alla pasta, garantiscono quasi il 60% del fatturato del Gruppo di Parma che di questo settore è leader in Italia e in Europa continentale.

E proprio vicino Parma, nello stabilimento di Rubbiano, si concentra la produzione di sughi e pesti Barilla. La 'cucina più grande d'Italia' grazie ad investimenti di 120 milioni di euro dal 2012 al 2022, ha standard elevati di qualità e sicurezza, tecnologia 4.0, sostenibilità e dà lavoro a oltre 300 persone.

Grazie alla certificazione Iscc Plus e alla 'Carta del Basilico' per tutto il basilico del Gruppo, coltivato in Italia, prevalentemente nella Pianura Padana, viene garantita la protezione della biodiversità e il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Per il pomodoro per il mercato italiano ed europeo, Barilla acquista la materia prima da produttori locali che trasformano pomodori 100% Made in Italy, da agricoltori operanti prevalentemente in Pianura Padana. L'unica modalità di raccolta dei pomodori è quella meccanica. La qualità e la sostenibilità della produzione nascono da un rapporto più che ventennale con diversi fornitori.

Inoltre, Barilla si impegna ad acquistare esclusivamente pomodori con certificazione di buone praticole agricole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA