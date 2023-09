Ravenna e i suoi luoghi simbolo ospitano dall'8 al 16 settembre la 25/a edizione di Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d'autore, organizzato e promosso dall'Associazione Cantieri Danza con la direzione artistica di Francesca Serena Casadio, Christel Grillo e Giulia Melandri.

Attraverso un programma di oltre trenta eventi diffusi in vari luoghi della quotidianità di Ravenna, che abbraccia sempre più pubblici e differenti generazioni, Ammutinamenti ospita le proposte coreografiche e le performance site-specific di artiste e artisti italiani e internazionali accanto a laboratori e pratiche di movimento per adulti e bambini.

Il Festival continua a coltivare e sperimentare linguaggi e formati diversi e a dare spazio a spettacoli e performance di giovani autori e autrici cui viene data la possibilità di far conoscere la propria ricerca. Futura (inteso nell'accezione latina di neutro plurale) è la parola chiave per entrare in questa edizione, un'azione plurale - spiegano i promotori - "che volge lo sguardo al pensiero visionario e coraggioso che ha dato vita al Festival per proiettarsi verso il tempo che ci attende e sul quale possiamo scommettere".

Ammutinamenti si apre venerdì con Arsura di gruppo nanou, lavoro di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci sul tempo e sulla mancanza. Nella giornata inaugurale anche l'artista vietnamita Tu Hoang, che con il pluripremiato duetto Trial porta in scena una danza che combina elementi di Kung Fu e Tai Chi con le influenze più occidentali del contemporaneo e dell'hip hop urbano.



