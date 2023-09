Trovato il corpo del ragazzo disperso lungo il fiume Po

E' stato trovato intorno alle ore 12:00 di oggi il corpo del ragazzino di 14 anni disperso da sabato sera mentre si trovava nella zona dell'Isola dei Gabbiani, ad Ariano Polesine (Rovigo).

I vigili del fuoco hanno recuperato in mare il cadavere nei pressi del faro di Goro (Ferrara) e la spiaggia dell'Isola dell'Amore.

L'allarme era scattato alle 19:30 di sabato scorso, quando il ragazzo era letteralmente scomparso dalla spiaggia. Nella tarda mattinata di oggi l'avvistamento da parte di un bagnante che ha notato il corpo, dando subito l'allarme ai vigili del fuoco, che si trovavano in prossimità con delle moto d'acqua per le ricerche di superficie. Il corpo è stato recuperato e portato a riva a Gorino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA