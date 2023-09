Intrappolato in un macchinario di un salumificio, grave operaio

Un operaio è ricoverato in gravi condizioni al Pronto soccorso del Maggiore di Parma dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un salumificio di Felino, centro della provincia di Parma.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto intrappolato in un macchinario riportando diversi traumi alle braccia. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco oltre ai carabinieri e al personale delle medicina del lavoro dell'Ausl di Parma.



