Harari guida d'eccezione della sua mostra Incontri

Guido Harari diventa guida d'eccezione per una sera, mercoledì 6 settembre al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, per la mostra Incontri che racchiude oltre 300 suoi scatti, dalle fotografie ai big della musica ai ritratti che l'hanno reso celebre.

L'artista racconterà al pubblico gli aneddoti che accompagnano i suoi scatti più iconici, dalle prime esperienze nel mondo della musica, che lo hanno portato a immortalare veri miti di più generazioni: da Fabrizio De André addormentato a terra, ai big del rock, tra cui i Rolling Stones, Lou Reed, Bob Dylan e Peter Gabriel, ai ritratti più intimi, come quello alla poetessa Alda Merini o all'attrice Monica Vitti. È prevista l'apertura della mostra fino alle 23.30 e un biglietto d'ingresso a tariffa ridotta acquistabile al Palazzo dei Diamanti.

"Saranno cinquant'anni di vita e di attività racchiusi eccezionalmente in una sola sera - commenta Harari - Quella a Ferrara è una mostra fatta di incontri, vecchi e nuovi, in cui convivono passato, presente e futuro, e che continua a creare nuovi momenti di scambio e storie, come accade anche nella Caverna Magica, dove realizzo nuovi ritratti che andranno ad arricchire l'ultima sala espositiva, intitolata 'Occhi di Ferrara'".

La mostra è organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara, con il contributo del Comune di Ancona, ed è aperta tutti i giorni fino all'1 ottobre.



