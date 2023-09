Dieci quadri salvati dal fango, mostra di Guerrino Tramonti

Dieci quadri salvati dal fango: dal 5 al 26 settembre le sale di Palazzo Rasponi dalle Teste, a Ravenna, ospitano una raccolta di opere del pittore, ceramista e scultore Guerrino Tramonti. Nato a Faenza nel giugno 1915, Tramonti frequenta la Regia Scuola di Ceramica di Faenza. Negli anni '70 abbandona l'attività di ceramista per occuparsi esclusivamente di pittura, elaborando uno stile sospeso fra surrealismo e post-cubismo. In seguito alla morte del pittore nel 1992 e per sua volontà, nella sua casa-laboratorio di Faenza nasce il Museo Guerrino Tramonti, dove sono esposti molti suoi importanti lavori. L'alluvione del maggio scorso ha colpito anche il patrimonio artistico qui custodito, ma molte opere sono state salvate dal fango grazie all'azione dei tanti volontari accorsi. Dieci di queste opere vengono ora esposte a Palazzo Rasponi dalle Teste.





