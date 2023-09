Carabinieri recuperano modello di motoscafo rubato nel Ferrarese

Questa mattina i carabinieri della stazione di Migliarino (Ferrara), hanno rinvenuto e sequestrato a casa di una donna residente nel comacchiese, un modello da collezione in scala di un motoscafo 'Riva Acquarama', del valore di oltre quattromila euro.

Il pregiato modellino era stato denunciato quale oggetto di furto nella primavera scorsa dalla proprietaria di uno stabilimento balneare di Lido delle Nazioni, ora non più in attività, e la stessa lo aveva rionosciuto in un annuncio su una nota piattaforma di vendite on-line. I carabinieri, eseguendo il decreto di perquisizione emesso dalla Procura, sono riusciti a sequestrare il modellino prima che venisse venduto. La donna è stata denunciata per ricettazione. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda.



