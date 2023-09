A Ravenna i campionati europei dei 'draghi a remi'

Saranno 82 gli equipaggi provenienti da 18 nazioni europee che si sfideranno al Bacino della Standiana (sede sportiva della Canottieri Ravenna), dal 6 al 10 settembre, per l'Edbf Club Crew Championships DragonBoat 2023, 19/a edizione del Campionato europeo delle imbarcazioni con poppa e prua a forma di drago.

La competizione torna in Romagna per la seconda volta, anche grazie al contributo di Apt Servizi Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna, dopo i Mondiali di 9 anni fa, come preludio al Campionato mondiale della stessa disciplina, che si terrà nel ravennate l'anno prossimo.

"Questa competizione, che la Sport Valley dell'Emilia-Romagna si è aggiudicata, arricchisce un settembre di grande sport nella nostra Regione - sottolinea l'Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - e contribuisce a prolungare la stagione della Riviera Romagnola con un appuntamento fortemente attrattivo.

Secondo la stima dell'Osservatorio turistico regionale, curato da Trademark Italia e Unioncamere, grazie alla presenza di 3.000 persone tra atleti, allenatori, dirigenti e supporter, il Campionato Dragon Boat porterà 30.000 presenze turistiche negli alberghi rivieraschi".

Gli equipaggi partecipanti saranno protagonisti di quattro giorni di competizioni a bordo delle lunghe piroghe di origine cinese con pagaia monopala (canoe a 10 o 20 posti dall'affascinante forma di drago, con la testa a prua e la coda a poppa). Il programma prevede gare sulle distanze dei 2 km, 500 metri e 200 metri, in tutte le categorie previste, dagli atleti junior ai senior D, su imbarcazioni standard boats e small boats (di lunghezza variabile da 8 a oltre 18 metri). Le squadre, composte da 10 o 20 vogatori, un tamburista e un timoniere, lavorano sincronizzando i loro movimenti con il ritmo del tamburo.



