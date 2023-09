Un'oasi verde a Imola, il progetto di rimboschimento di Clai

Un polmone verde che regalerà ossigeno, benessere e momenti di formazione, sport e cultura al territorio di Imola: è il nuovo bosco di Clai, realtà agroalimentare della Romagna che opera a livello nazionale e internazionale nel comparto salumi e delle carni: ha deciso di dar vita a un intervento di riforestazione che si estenderà su 62.000 metri quadrati sopra i quali sono messi a dimora 3.140 piante, alberi e arbusti autoctoni ad alto valore ambientale.

Il progetto è stato presentato in occasione di 'Porte Aperte Clai', l'evento che il primo weekend di settembre porta a Imola tante iniziative e dà modo di conoscere da vicino l'azienda. Il progetto di rimboschimento permanente realizzato nella frazione rurale di Sasso Morell rappresenta, insieme con la settecentesca Villa La Babina, centro direzionale della Cooperativa, e il suo storico parco, la 'porta d'ingresso' dell'intero sistema aziendale.

"Una nuova tappa di un percorso di crescita continua e in piena sostenibilità - spiega il presidente CLAI Giovanni Bettini - Imola potrà godere di altri 62mila metri quadrati di verde e bellezza. Un numero non casuale: 1962 è infatti l'anno di nascita della nostra Cooperativa. Questo bosco è un segno tangibile di riconoscenza alla nostra comunità, con cui nel corso del tempo abbiamo stretto un rapporto straordinario e condiviso un grande percorso di sviluppo".



