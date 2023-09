Ragazzini di 11 anni rapinati al parco, denunciati due minori

A 14 e 15 anni sono accusati di aver rapinato due ragazzini più piccoli, di 11 anni, in un parco di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. I carabinieri hanno denunciato i due alla Procura per i minorenni, dopo un'indagine avviata il 21 maggio, quando la madre di una delle due vittime aveva segnalato l'episodio: il giorno precedente il figlio e un amico coetaneo erano stati rapinati al Parco della Carrucola. Minacciati, erano stati costretti a svuotare le tasche, consegnando circa due euro ai due che erano subito fuggiti verso la stazione.

Grazie alla descrizione dei fatti e all'analisi delle telecamere di sorveglianza pubblica installate in zona, i militari sono riusciti a risalire all'identità dei presunti autori del reato.



