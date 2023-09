Parma-Reggiana, accertamenti sul masso contro il pullman ospite

Accertamenti sono in corso da parte della polizia di Parma per individuare il responsabile del lancio di una pietra in direzione del pullman della Reggiana, ieri per il derby, con danneggiamento del mezzo. Indagini anche sul lancio di fumogeni all'interno dello stadio Tardini.

I servizi di controllo sui mezzi di trasporto dei tifosi ospiti provenienti via treno e diretti allo stadio hanno consentito di trovare e sequestrare fumogeni, mazze, e pietre raccolte sulla massicciata. Sono in corso anche le analisi sul blocco del convoglio ferroviario, per individuare i tifosi scesi dal treno per eventuali denunce e Daspo. Circa 200 ultras reggiani, intorno alle 17 e a circa due chilometri dalla stazione ferroviaria, ricostruisce la Questura di Parma, hanno azionato il freno di emergenza scendendo sulla massicciata per raggiungere il centro e lo stadio a piedi così da eludere i controlli in stazione e scontrarsi con i tifosi del Parma.

L'intervento del personale di reparti Mobili della Polizia di Stato di Bologna, Milano e Firenze, del Battaglione dei Carabinieri di Bologna, oltre al personale delle forze territoriali e Polfer, ha bloccato il tentativo e ricondotto i tifosi ospiti nel parcheggio dietro la stazione per il loro successivo trasferimento allo stadio. Si è proceduto a bloccare anche un tentativo dei tifosi locali di avvicinamento alla stazione ferroviaria, evitando il contatto tra le due fazioni.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA