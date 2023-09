Nikon Slm si insedia a Reggio Emilia

Nikon Slm Solutions ha scelto il Reggiane Parco Innovazione per la propria sede italiana. Lo riferisce Stu Reggiane Spa, società partecipata del Comune e di Iren Rinnovabili: la società è leader nella stampa additiva per l'industria e recentemente è entrata a far parte del gruppo giapponese Nikon Corporation, conosciuto in tutto il mondo nell'ambito delle fotocamere e attivo anche nel campo della robotica industriale.

"Siamo particolarmente fieri che Slm Solutions e Nikon abbiano scelto il Reggiane Parco Innovazione, entrando così a far parte dell'ampia comunità di aziende, centri di ricerca e università che qua ha trovato sede", dice Luca Torri amministratore delegato di Stu Reggiane Spa. "Questo fatto segna l'inizio di una collaborazione destinata a sviluppare il panorama dell'innovazione e a potenziare ulteriormente il posizionamento del nostro Parco come centro di eccellenza tecnologica a livello europeo. In questi mesi abbiamo lavorato fianco a fianco con i referenti di Nikon Slm Solutions in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria di Unimore, con la Fondazione Rei e con Art-Er.

Una collaborazione ad ampio raggio che siamo certi porterà grandi risultati per il territorio." La sede reggiana di Nikon Slm, attraverso il proprio centro di ingegneria, si occuperà della progettazione delle macchine, dello sviluppo di nuovi prodotti e di metodologie e processi innovativi di progettazione. Nel centro saranno presenti progettisti meccanici, di processo ed industrializzazione, progettisti elettrici ed elettronici e sviluppatori software.

Entro il 2024 verranno occupati 30 profili professionali specialisti di settore.

"Il nostro ingresso nel Reggiane Parco Innovazione rappresenta un passaggio importante nel nostro impegno per sviluppare soluzioni innovative ed efficienti all'interno del settore dell'additive manufacturing", ha detto Alessandro Polacco, engineering director di Slm Solutions Italia.



