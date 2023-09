Ducati "due fratture per Bastianini, sarà operato"

Il pilota della Ducati Enea Bastianini dovrà essere operato per le conseguenze della caduta nel primo giro del Gp di Catalogna classe MotoGp. Lo ha reso noto sui social il team ufficiale. "Bastianini ha riportato una frattura non scomposta del malleolo mediale della caviglia sinistra e una frattura sottocapitale del secondo metacarpo della mano sinistra - informa la Ducati -. Sia la sua mano sia la caviglia sono state immobilizzate per consentirgli di recarsi in Italia stasera. Bastianini dovrà essere operato alla caviglia e, per accelerare il recupero, nei prossimi giorni verrà operato anche alla mano".

Il pilota riminese non potrà quindi di sicuro partecipare al prossimo Gran Premio, in programma a Misano tra una settimana.

La gara successiva si svolgerà il 24 settembre in India.



