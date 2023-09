Cade mentre scala sulla Pietra di Bismantova, soccorso 30enne

Un trentenne caduto da oltre quattro metri mentre stava arrampicando sulla Pietra di Bismantova (Castelnuovo né Monti, Reggio Emilia) è stato raggiunto dal Soccorso Alpino. Il giovane, residente a Vezzano sul Crostolo, era con due compagni nella zona delle placche di Albertino, al Torrione Sirotti. La centrale del 118 ha attivato il Soccorso Alpino ed in pochi minuti i tecnici della stazione Monte Cusna, presenti in zona per assistenza al Trail della Pietra, hanno raggiunto l'infortunato: 13 tecnici, due medici e un'infermiera hanno prestato soccorso al climber e, data la posizione impervia e la gravità della situazione (l'uomo ha riportato un trauma cranico), è stato attivato EliPavullo.

Il trentenne è stato trasportato in media gravità all'ospedale di Reggio Emilia. Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco e la Pubblica Assistenza di Castelnovo Monti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA