A Bologna il 5 e 6 settembre l'opera multimediale Eva

In apertura della programmazione autunnale della residenza del FontanaMIX Ensemble nell'Ex Chiesa di San Mattia a Bologna, verrà ospitata la prima assoluta di Eva, opera multimediale completamente immersiva realizzata con la tecnica del video-mapping. Eva, prototipo di una nuova concezione di opera multimediale, prenderà forma nell'ex chiesa di via Sant'Isaia il 5 e 6 settembre alle 20, alle 21 e alle 22 di entrambe le serate, per una durata di 30 minuti.

Completamente virtuale, il progetto realizzato dal musicista Valentino Corvino proverà a gettare le fondamenta per una rivoluzione nell'interazione tra luce, suono e spazi archetipici, trasformando il concetto sinestetico di opera lirica in un'affascinante fusione di materia visiva e sonora.

L'opera prende vita attraverso una complessa sinergia tra proiezioni video e audio multicanale, creando un'esperienza coinvolgente che riempie l'ambiente con emozioni e sensazioni uniche. Le proiezioni video, curate da Tommaso Arosio in collaborazione con Delumen, si fondono armoniosamente con l'architettura interna dell'Ex Chiesa di San Mattia, trasformandola in uno straordinario grande display dinamico.

Immagini e segni di luce danzano in simbiosi con le strutture architettoniche, creando un connubio visivo unico nel suo genere. L'universo sonoro di Valentino Corvino fonde il canto e i suoni strumentali acustici ed elettronici, immergendo gli spettatori in un ambiente sonoro spazializzato. L'esperienza ottofonica completa il quadro, trasportando gli ascoltatori in un mondo sonoro multidimensionale, un viaggio senza tempo, un'evoluzione spirituale incarnata nella figura della dea contemporanea Eva. Un percorso che trasporta gli spettatori all'interno di culture ed epoche diverse, incontrando personaggi femminili che rappresentano gli aspetti più profondi dell'essere umano.



