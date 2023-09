Ustica: Bonfietti, da Amato ricostruzione importante e fedele

"Sono parole molto importanti quelle dette da Amato ed è una corretta ricostruzione di tutto quello che nelle carte c'è, che sappiamo da anni" cioè "che il Dc9 è stato abbattuto" e che, secondo la ricostruzione di Francesco Cossiga del 2009 "sarebbero stati i francesi". Così all'ANSA Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica, commenta l'intervista di Repubblica all'ex presidente del Consiglio. "Con questa nuova sollecitazione importantissima - aggiunge Bonfietti - si tratta di far tornare con forza l'attenzione sulla vicenda e di far capire che la nostra dignità nazionale è stata molto lesa dai comportamenti degli alleati".

Ora, sottolinea, occorre "chiedere con forza ai francesi e al presidente Macron - che non è coinvolto anche per motivi anagrafici - di attivarsi maggiormente per assumersi le loro responsabilità. È fondamentale e importante che insieme a me lo cominci a urlare anche qualcun altro. E Giuliano Amato è sempre stato una grande presenza per noi".

Tra le affermazioni di Amato, Bonfietti è rimasta colpita dalle rivelazioni su Craxi. "Non sapevo - dice - come lui sostiene, che fosse stato Craxi ad avvisare Gheddafi" del piano di farlo fuori, perché "nella ricostruzione di Cossiga era stato il generale Santovito quella notte ad avvisare" il leader libico.

Ora, conclude Bonfietti, "mi aspetto qualcosa dalla Francia e mi aspetto che il Governo della Repubblica si attivi per farsi rispondere. Non è bello che i nostri alleati ci trattino così".





