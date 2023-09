A Rimini le finali di Poetry Slam, sfide poesia performativa

Si svolgeranno dal 14 al 17 settembre al cinema Fulgor di Rimini le finali nazionali di Poetry Slam, sfide e spettacoli di poesia performativa. Le quattro giornate - con il patrocinio del Comune e della Regione Emilia-Romagna - vedranno sfidarsi rappresentanti di ogni regione italiana a colpi di versi per decretare un campione nazionale 2023 che sarà scelto dal pubblico.

Il poetry slam è una gara di poesia performativa in forma di spettacolo in cui è il pubblico a decidere chi vince attraverso cinque giudici estratti casualmente che votano le performance.

Le competizioni si articolano in un campionato annuale che si svolge a livello locale, regionale e nazionale, fino ad eleggere chi rappresenterà l'Italia per le competizioni internazionali. La Lega italiana Poetry Slam (Lips), nata nel 2013, è l'associazione che organizza e coordina il campionato in Italia e comprende nella propria comunità performer e collettivi artistici che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di eventi culturali legati al mondo della poesia performativa. A organizzare l'iniziativa è anche il collettivo riminese ViviDiversi, che dal 2017 organizza eventi culturali legati al mondo della poesia performativa in Emilia-Romagna.



