Un ricchissimo settembre nella 'sport valley' Emilia-Romagna

Per tutto il mese di settembre l'Emilia-Romagna si trasforma in una grande arena sportiva, teatro di eventi di caratura internazionale, con tante discipline in campo, dal motociclismo al triathlon, dal grande tennis a vela e motonautica, dal volley a bici da strada e Mtb.

Tanti gli appuntamenti: Moto GP, Ironman, Coppa Davis, Nove Colli, Dragon Boat, e ancora, i Campionati Italiani Assoluti di Beach Tennis, il Campionato Europeo di Volo Acrobatico e di Hockey su Pista Under 17 e i Mondiali di Beach Volley, di Offshore e di Formula 2 di motonautica.

Eventi dal grande impatto mediatico, che danno visibilità alla 'Sport Valley' emiliano romagnola e ai suoi territori e riempiono le strutture ricettive allungando la stagione turistica estiva. Secondo una stima dell'Osservatorio Turistico Regionale curato da Trademark Italia e Unioncamere, tra Campionati Italiani di Beach Tennis, Moto GP, Coppa Davis, Ironman, Italian Bike Festival, Campionato Dragon Boat, Csit World Sports Games, Volleyball World Beach Pro Tour e Nove Colli (posticipata da maggio scorso) ci calcolano 387.000 presenze turistiche negli alberghi.

"Accogliamo un settembre con un'impressionante concentrazione di eventi sportivi di ogni disciplina - commenta l'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - capaci di generare indotto e presenze negli alberghi e che vanno a "compensare" parzialmente il maggio-giugno della Riviera funestato dall'alluvione, prolungando la stagione. Un intero mese di intrattenimento, che conferma la nostra regione come la Sport Valley d'Italia".



