Tornano dopo la pausa estiva Le voci dei libri a Bologna

Riprende a Bologna dopo la pausa estiva da martedì prossimo, 5 settembre, 'Le voci dei libri' la rassegna di incontri gratuiti curata e sostenuta da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e con Librerie.coop.

Sono undici gli appuntamenti in programma che vanno da '"Vera gioia è vestita di dolore. Lettere a Mattia', libro di Anna Maria Ortese di cui il 5 parleranno Monica Farnetti, Stefano Pezzoli e Patrizia Violi a Come d'aria" di Ada D'Adamo, vincitrice quest'anno del premio Strega il 15 settembre, a "Prevenzione è rivoluzione. Per vivere meglio e più a lungo" libro di cui l'autore Silvio Garattini discuterà il 21 settembre con Sergio Venturi.

A presentare gli incontri di settembre della rassegna ( che ha il Patrocinio del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e il contributo di Bper Banca e si svolgerà in luoghi suggestivi come la Salaborsa, la Sala dello Stabat Mater in Archiginnasio e l'Auditorium del Mast) è stata Veronica Ceruti, Direttrice Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna insieme a Michele Calzini, Presidente Zona Soci Bologna-Andrea Costa di Coop Alleanza 3.0 e all'ideatore e principale attore della rassegna, Romano Montroni.

"Ritorniamo dopo la pausa estiva - ha assicurato Montroni - con un programma intensissimo, ricco di nomi prestigiosi, da Carlo Ginzburg a Emanuele Trevi, da Massimo Recalcati a Luciano Canfora, solo per citarne alcuni. Un programma che dimostra come 'Le voci dei libri' sia ormai diventato un appuntamento a cui i maggiori autori ed editori partecipano con entusiasmo. Avremo con noi anche un personaggio singolare come Linton Johnson, campione Nba, che ci darà dei consigli per migliorare la nostra vita e diventare, come lui, 'unstoppable'".



