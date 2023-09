L'Orchestra Mozart esegue le sinfonie di Beethoven

L'Orchestra Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, l'organico sinfonico fondato nel 2004 da Claudio Abbado e Carlo Maria Badini, prosegue con il progetto dedicato all'esecuzione integrale delle 9 sinfonie di Beethoven con una tournée di sei concerti al Teatro Comunale di Ferrara (15 e 17 settembre), al Teatro Manzoni di Bologna (18 e 19/9), alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano (20/9) e al LAC di Lugano (21/9). Sul podio il direttore musicale dell'orchestra, Daniele Gatti, impegnato con due differenti programmi comprendenti le Sinfonie N. 4 in Si bemolle maggiore Op. 60 e N.

5 in Do minore Op. 67 nel primo, la Seconda in Re maggiore Op.

36 e N. 6 in Fa maggiore Op. 68 "Pastorale" nel secondo. Il progetto è stato inaugurato lo scorso anno con la Terza Sinfonia "Eroica" e fa parte di un piano triennale che si concluderà nel 2024, anno del ventesimo anniversario della fondazione dell'Orchestra, con due appuntamenti a giugno e a settembre durante i quali saranno eseguite la Prima e la Settima Sinfonia e, a chiusura del ciclo, l'Ottava e la Nona. Per la realizzazione del progetto l'Associazione Ferrara Musica ha offerto la residenza artistica fino al 2024 all'Orchestra Mozart. Oltre a Ferrara e Bologna, tutte le nove sinfonie saranno eseguite anche a Milano, grazie alla partecipazione al progetto artistico della Società del Quartetto di Milano.

"Quando un'orchestra come la Mozart e un direttore come Daniele Gatti vengono a trovarsi al centro di un'intesa artistica come quella nata tra Ferrara Musica e l'Accademia Filarmonica, possono nascere progetti musicali importanti, destinati a lasciare il segno - ha dichiarato Loris Azzaroni, Presidente dell'Accademia Filarmonica di Bologna e dell'Orchestra Mozart - L'integrale delle Sinfonie beethoveniane sarà occasione, oltre che di una proposta di evidente significato culturale, anche della costruzione di una rete fra molteplici importanti istituzioni, che auspico si consolidi nel tempo".



