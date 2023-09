La telemedicina protagonista di 'Hello World' su Lepida Tv

Cure personalizzate a chilometro zero, fornite dai maggiori centri di eccellenza regionali: la telemedicina in Emilia-Romagna è protagonista della terza puntata di "Hello World", trasmissione sui progetti e i protagonisti della Data Valley a cura dell'Agenzia regionale di informazione e comunicazione della Regione, visibile da oggi su www.lepida.tv.

La telemedicina è al servizio delle cure oculistiche a Bazzano (Bologna), per gli operatori sanitari a Carpi (Modena).

E, ancora, un vero e proprio kit tecnologico a domicilio per alcuni pazienti della Casa della salute di Castel Bolognese (Ravenna). Grazie al recente finanziamento del Pnrr, pari a oltre 60 milioni, nella regione sarà possibile seguire, entro il 2026, fino a 12.000 pazienti con questo nuovo servizio e attrezzare 20mila postazioni dedicate.



