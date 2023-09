Interno Verde anticipa Festival di Danza contemporanea a Ferrara

I rinascimentali Palazzo dei Diamanti e Palazzo Schifanoia dialogano con i coreografi del contemporaneo: parte dai giardini più belli di Ferrara il Festival di Danza contemporanea del teatro Comunale con Interno Verde Danza 2023, in scena l'8 settembre con la festa delle scuole di danza del territorio e sabato 9 e domenica 10 con cinque eventi replicati più volte al giorno. Interno Verde Danza è la prima parte della più ampia, storica rassegna dedicata alla danza contemporanea, che proseguirà tra ottobre e novembre al Comunale con spettacoli di assoluto rilievo, tra cui l'anteprima mondiale, il 21 ottobre, di Infamous Offspring, nuovo lavoro dell'artista belga Wim Vandekeybus.

L'8 settembre al Comunale si esibiranno 12 scuole del territorio e durante la serata verrà consegnata una targa in memoria della ballerina e coreografa Luisa Tagliani, scomparsa lo scorso anno. Nel weekend Palazzo dei Diamanti ospiterà la performance di Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater di Pina Bausch, in scena con "Miss Lala al Circo Fernando/In a Room" per la regia di Chiara Frigo. La Fondazione Nazionale della Danza-Aterballetto torna nelle sale rinascimentali di Palazzo Schifanoia dove Edoardo Brovardi e Vittoria Franchina ricreano l'atmosfera della Factory di Andy Warhol con "Yes, Yes…" di Diego Tortelli, con musiche che ricordano i ritmi dei Velvet Underground. A questa performance si aggiunge SoaC, di e con Federica Galimberti e Cristiano Buzzi su musiche di Bach, Tommaso Ussardi e Giuseppe Franchellucci, che le eseguirà al violoncello. Il Parco Pareschi propone Speed di Parini Secondo e Alberto Ricca/Bienoise, ispirato al fenomeno della danza Para Para, nata negli anni '90 nei club di Tokyo. Ed ancora, prima assoluta per Simbiosi - performance coprodotta dal Teatro Comunale - in Sala della Musica con la coreografia di Roberto Tedesco: in scena l'incontro tra due individui (Laila Lovino e Melissa Bortolotti) che diventano un unico corpo psichico. Infine il collettivo Dewey Dell anima le sale del Ridotto del Teatro con Deriva Traversa, interprete e coreografa Teodora Castellucci.

