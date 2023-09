Enrico Ruggeri e Mirko Casadei alla Festa del Liscio a Forlì

Enrico Ruggeri e Mirko Casadei sono gli ospiti d'eccezione di Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio, in programma sabato 2 settembre e domenica 3 in piazza Saffi con ingresso gratuito. L'edizione 2023 è dedicata ai Giganti del Liscio, Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo e Raoul Casadei. La rassegna vede l'esordio dell'Orchestra Cara Forlì diretta da Moreno Il Biondo, fondata per l'occasione a chiusura di un progetto culturale di recupero e riscoperta degli spartiti musicali del maestro Brighi, conservati ai Fondi Antichi della Biblioteca Comunale Saffi, mentre Enrico Ruggeri, attivo nel sostenere la tradizione del folk, presenterà un'inedita versione rock di Romagna Mia.

Dopo il successo delle prime due edizioni, l'amministrazione comunale ripropone, in collaborazione con le famiglie Casadei e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, una ancor più ricca proposta culturale e musicale capace di restituire appieno il valore di un secolo di storia della grande musica della tradizione del folklore romagnolo. Il programma, a cura di Materiali Musicali di Giordano Sangiorgi, prevede musica, esibizioni di scuole di ballo da tutta la Romagna, docufilm a cura di Oderso Rubini e un libro inedito di Mario Russomanno.

Non mancheranno momenti iconici come l'incontro inedito tra il violino del 1947 di Secondo Casadei, suonato da Danilo Rossi, prima viola della scala di Milano, e la chitarra modello Gibson 335 del 1968 di Raoul Casadei, suonata da Alfredo Nuti, chitarrista d'avanguardia musicale. Un evento imponente per il rilancio di una tradizione che si candida a diventare Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco.



