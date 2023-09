'Carcere minorile in affanno', Sos del garante a Bologna

Preoccupa la situazione del carcere minorile di Bologna. A sottolinearne le crescenti difficoltà, già formalizzate a luglio ai vertici del Dipartimento per la giustizia minorile, è il garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune, Antonio Ianniello, dopo il sopralluogo di ieri.

Nell'istituto si trovano 45 ragazzi, a fronte di una capienza regolamentare di 40: 26 sono maggiorenni fino ai 25 anni, 19 minorenni e tra questi ci sono 12 stranieri non accompagnati.

"Risulta evidente il deterioramento delle condizioni necessarie per mantenere un'accettabile qualità dell'esperienza detentiva - scrive il garante - Tale deriva, nell'assenza di interventi che vadano a incidere sulla qualità delle condizioni di vita dei ragazzi e delle condizioni di lavoro degli operatori, potrebbe anche portare verso una inaccettabile assimilazione della detenzione minorile alla detenzione degli adulti, proliferando il tempo vuoto e privo di qualità che i ragazzi devono trascorrere nelle celle". Secondo Ianniello, le attuali difficoltà sono iniziate con l'apertura a ottobre 2021 del secondo piano detentivo, "avvenuta peraltro in un contesto strutturale inadeguato", che ha portato a raddoppiare la capienza da 22 a 40, "senza alcun incremento dei professionisti che, a tempo pieno, curano gli interventi educativi, né alcuna traccia, nei fatti, di ampliamento della pianta organica degli operatori della polizia penitenziaria".

Durante questa stagione estiva, la carenza di organico della polizia "ha comportato la saltuaria riduzione delle attività educativo-trattamentali - prosegue il garante - nella misura in cui la mancanza del personale che deve garantire le condizioni di sicurezza può non consentire il regolare svolgimento delle attività". Nella nota, non viene messa in discussione "la vocazione educativo-trattamentale dell'istituto che rimane ampia e solida, attraverso il quotidiano impegno della direzione e dello staff tutto", ma si ritiene prioritario focalizzare l'attenzione anche sulle condizioni di lavoro degli operatori, perché si corre il rischio che il loro "crescente affanno" possa "incidere in negativo sulla congruità degli stessi interventi posti in essere".

