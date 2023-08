Sassuolo: chiuso il caso Berardi, resta in neroverde

Domenico Berardi domani, nell'anticipo di serie A con il Verona, sarà regolarmente in campo con la maglia del Sassuolo. Lo ha annunciato il tecnico Dionisi mostrando tutta la sua soddisfazione. "E' una bella notizia - ha detto l'allenatore -. Domenico sarà disponibile ed è importante considerando le precedenti partite. Ripartiamo con più ottimismo".

Berardi aveva saltato sia la gara di Coppa Italia con il Cosenza che le prime due di campionato con Atalanta e Napoli, in quanto sembrava possibile il suo trasferimento, in particolare alla Juve. Niente di tutto questo. Con le dichiarazioni di Dionisi e con il mercato che chiude domani, la vicenda è chiusa.

"Berardi potrebbe giocare dall'inizio - ha aggiunto l'allenatore del Sassuolo - ho un ottimo rapporto con lui, lui si fida di me e io apprezzo la persona e il giocatore. Abbiamo parlato abbastanza in questo periodo, la parte psicologica adesso è importante non solo per lui".

Dionisi ha anche parlato del difensore Gian Marco Ferrari: "Aveva chiesto di andare via, ma adesso posso dire che resterà con noi".



