Il 9 settembre torna 'Dona la spesa per la scuola'

Torna il 9 settembre 'Dona la spesa per la scuola' l'iniziativa che permette di acquistare quaderni, astucci e in generale materiale che serviranno a ragazzi e bambini che vivono in situazioni difficili.

Sabato quindi in tutti i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 i volontari , riconoscibili per la pettorina, distribuiranno le borse della spesa e l'elenco dei prodotti necessari e poi ritireranno il materiale acquistato per distribuirlo a chi ne ha bisogno sul territorio grazie alla collaborazione di oltre 250 le realtà e istituzioni locali.

Sarà inoltre possibile donare fino al 24 settembre anche attraverso la spesa online, dove è attivo il servizio EasyCoop.

In questo caso, le donazioni andranno all'associazione Giovanni XXIII.

Nel 2022 con Dona la spesa attraverso Coop Alleanza 3.0 sono stati raccolti 163 mila confezioni di prodotti.

Quest'anno inoltre per contribuire a contenere l'aumento dei prezzi, la Cooperativa, oltre allo sconto immediato sul prezzo di copertina del 15% per i soci, ha attivato anche una promozione sulla cartoleria: per 30 euro di spesa si riceverà un buono di 10 euro da utilizzare entro il 27 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA