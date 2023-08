Esplosione in un negozio a Bologna, un ferito grave

Un uomo di 34 anni è rimasto ferito, riportando alcune ustioni, in una esplosione che si è verificata nel pomeriggio in via Magazzari, zona San Donato a Bologna, all'interno di un negozio in ristrutturazione. Lo scoppio è stato tale da sfondare la serranda che era semiabbassata, mentre le schegge della vetrata sono state proiettate diversi metri in avanti, danneggiando alcune auto in sosta lungo la strada. Un uomo che stava lavorando nel negozio (a quanto pare un operaio) è stato visto uscire dal locale di corsa, con i bermuda avvolti dalle fiamme.

E' stato soccorso dal 118, chiamato dai cittadini che hanno sentito il boato e assistito alla scena, e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, polizia e militari della vicina caserma della guardia di finanza. Le cause precise all'origine dell'esplosione sono ancora in fase di accertamento. Altre due persone hanno avuto necessità del 118, ma le loro condizioni non preoccupano.





