Bimbo morto in esplosione: sindaco di Olbia, peggiore delle tragedie

"La morte di un bambino in maniera così drammatica è una delle peggiori cose che potessero capitare nel nostro territorio". Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi si è precipitato sulla spiaggia di Bados, non appena è stato avvisato dell'esplosione nel camper che ha portato al decesso di un bambino di 10 anni di Rimini, in vacanza con la famiglia - mamma italiana e papà di origine romena - e una comitiva di amici dei genitori.

"Non possiamo che adoperarci per portare un po' di sostegno alle persone che hanno perso tutto, ci siamo già attivati con i servizi sociali", ha aggiunto il primo cittadino.

Profondamente scosso e colpito dalla tragedia, il sindaco ha dialogato con le forze dell'ordine presenti sul luogo dell'esplosione per accertarsi di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA