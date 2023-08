Trame a Corte, mostra-concorso con cinquanta artisti tessili

Arriva al traguardo della ventesima edizione "Trame a Corte", mostra-concorso unica in Italia, e archivio di opere unico in Europa, che anche quest'anno porterà alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma) dal 9 al 17 settembre cinquanta artisti tessili di livello internazionale provenienti da Australia, Olanda, Francia e Italia. Dopo il "Vedo nero" del 2022, quest'anno il tema sarà "Il Bottone, funzione ed essenza", con oggetti che si fanno arte contemporanea attraverso opere tessili a telaio e Fiber Art.

Bottoni che diventano sculture e ritratti, raccontando un mondo caleidoscopico, legato alla lentezza del lavoro manuale, zona di frontiera di ricerca fra artigianato e design.

La validità di "Trame a Corte", oltre che alla storia della tessitura e alla presenza di tessitori internazionali, è legata alla contemporaneità di questo mezzo espressivo che, pur non facendo parte del linguaggio artistico consueto, vede oggi nel panorama dell'arte moderna esponenti di varie nazioni che si cimentano con tessiture, ricami e tessuti riciclati ed elaborati con tecniche varie. L'evento è organizzato dall'Associazione Arcadia, legata da oltre vent'anni alla tessitura, presenta artisti che spaziano per tecniche e colori ed ha accumulato, nel tempo, un archivio costituito da centinaia di opere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA