Tornano gli stranieri in Emilia-Romagna, tiene il turismo

Tiene il turismo a luglio in Emilia-Romagna grazie soprattutto al grande ritorno degli stranieri che scelgono tutte le mete turistiche regionali - mare, montagna, terme e città d'arte - facendo registrare un +10,3% per gli arrivi e un +9,2% per le presenze sul 2022. E un aumento dei turisti tedeschi pari al +7% per quanto riguarda gli arrivi e al +6,9% per i pernottamenti.

Unica flessione interessa i turisti italiani alle prese con gli effetti della difficile congiuntura economica: -5,8% arrivi e -5,6% presenze. È la fotografia dell'andamento turistico in Emilia-Romagna secondo i dati provvisori Istat elaborati dall'Ufficio statistica regionale.

"La lettura dei dati di luglio conferma sostanzialmente quanto osservato nei primi mesi della stagione estiva - commenta l'assessore regionale a Turismo, commercio e infrastrutture, Andrea Corsini - Da una parte l'ottimo risultato dei turisti stranieri trainato anche dalla promozione realizzata da Regione, attraverso Apt Servizi, ed Enit dopo l'alluvione e indirizzata in particolare al mercato tedesco. Dall'altra parte la grande difficoltà delle famiglie italiane a concedersi un periodo di vacanza strette tra gli effetti dell'inflazione e il rialzo dei prezzi".

"Il turismo quest'anno ha sofferto molto per l'alluvione e le sue conseguenze - prosegue Corsini - ma sono senza dubbio le minori possibilità degli italiani che hanno pesato soprattutto sui numeri di giugno e luglio. E un'altra considerazione che possiamo trarre - sottolinea l'assessore - è che il sistema turistico regionale è ben strutturato e gode ancora di buona salute. Per questo abbiamo bisogno di rafforzarlo restituendo innanzitutto ai territori colpiti dall'alluvione le infrastrutture lesionate e agli imprenditori, ai lavoratori e alle loro famiglie i giusti indennizzi, così come promesso dal Governo".

