'Re/Sister!', festival femminista a Parma dal 15 settembre

Occupazione femminile, donne in tempo di guerra, la comunicazione oltre il patriarcato, generazioni di donne a confronto. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati da Re/Sister!, il festival femminista che torna per la seconda edizione a Parma, dal 15 al 17 settembre al Parco della Musica. Organizzato dalla Casa delle Donne e dal Comune di Parma, con il sostegno di Regione, Cariparma Crédit Agricole e Cooperativa Sociale Proges, l'evento a cadenza biennale ospiterà dibattiti, musica e spettacoli secondo la formula inaugurata nel 2021. Un'edizione di esordio che trasformò la città in un palcoscenico con 16 ore di incontri da vivo, 2000 spettatori e un parterre di ospiti tra cui Michela Murgia, Vera Gheno e Giulia Blasi.

Quest'anno la giornata di inaugurazione sarà una grande festa con la parata di musica e danze delle "Murga libre" di Milano e Padova e, in serata, il concerto di Cristina Donà. Nel Centro di produzione musicale Arturo Toscanini inaugureranno le mostre della street artist afgana Shamasi a Hassani e dell'artista fiorentina C_Ska_Art. Il tema centrale, filo conduttore di tutti i sette talk in programma, sarà "Su la testa!" Sotto la tettoia Liberty del parco si parlerà di come la militanza collettiva femminista, transfemminista e i movimenti di donne, stiano facendo sentire sempre di più la loro voce nel mondo, operando per cambiare e orientare il dibattito su questioni politiche e sociali fondamentali. Non mancheranno i momenti di intrattenimento culturale e gastronomico, con la presenza al Parco di artigiani, food truck, artisti e performer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA