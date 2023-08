Bonaccini, la politica ritrovi rispetto reciproco

"La politica deve ritrovare rispetto reciproco, tra avversari, mai nemici, anche quando il dibattito è comprensibilmente aspro": lo ha detto all'ANSA Stefano Bonaccini a margine del suo intervento alla festa dell'Unità in corso a Terni dopo le minacce alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Guai a trascendere in minacce verbali o peggio ancora fisiche perché questo non fa bene alla qualità del dibattito democratico" ha aggiunto.

"Credo che tra le tante ragioni per le quali molta gente rimane a casa quando si vota - ha sostenuto il presidente del Pd - ci sia anche il fatto che molti non sopportano più il teatrino della politica nel quale ci si urla addosso tra avversari dalla mattina alla sera. Guai quindi se non ci fosse solidarietà reciprocamente ogni volta che qualche esponente politico o di governo o amministratore che sia viene minacciato. Perché questo nulla ha a che fare con le opinioni e le idee che vanno combattute quando non si condividono ma rispettate perché questo rafforza la democrazia".

Soffermandosi su quanto successo a Terni dove il sindaco Stefano Bandecchi si è scagliato contro un consigliere di FdI, Bonaccini ha parlato di "episodi che vanno stigmatizzati".

"Speriamo - ha aggiunto - che siano una prima e ultima volta perché quelle immagini fanno male alla qualità del dibattito".





