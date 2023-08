Alluvione: resta chiusa la ferrovia Faenza-Lavezzola

La linea ferroviaria Faenza-Lavezzola chiusa dopo l'alluvione di maggio, rimarrà ancora sospesa per garantire l'incolumità dei cittadini e gli studi necessari al ripristino in totale sicurezza. La decisione è stata presa nell'incontro fra l'assessore regionale ai Trasporti dell'Emilia-Romagna, Andrea Corsini, con i sindaci e gli amministratori dei territori colpiti dall'esondazione del Santerno e i vertici di Rfi e Trenitalia Tper.

I tecnici, fa sapere la Regione, stanno lavorando per trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di riaprire la linea e creare condizioni di sicurezza, in particolare, nel territorio di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna). In vista dell'imminente riapertura delle scuole, saranno assicurati adeguati servizi sostitutivi su gomma per non lasciare a piedi gli studenti che se ne servono.

"La priorità - dice Corsini è garantire la massima sicurezza dei cittadini. Non possiamo e non vogliamo correre nessun rischio. Per questo abbiamo bisogno di studi più approfonditi sulle soluzioni da adottare prima del ripristino definitivo della linea. E non solo. Bisogna anche che la linea ferroviaria rientri nei piani di ricostruzione del commissario Figliuolo per garantire, nel più breve tempo possibile, la realizzazione dei lavori necessari. Servirà tempo, è bene esserne tutti consapevoli".

Rfi è al lavoro per redigere la progettazione definitiva che dovrebbe essere consegnata entro tre mesi, mentre si approfondiranno gli studi per verificare una possibile soluzione transitoria.



