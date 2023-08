Tir tampona una colonna di auto, quattro feriti

Mattinata movimentata per la circolazione stradale nel forlivese a causa di due incidenti. Il primo, e più grave, si è verificato poco dopo le nove sulla Ravegnana, la strada che collega Forlì e Ravenna. Quasi al confine fra le due province, tra le frazioni di Coccolia e Durazzanino, un Tir con un carico di coils (pesanti rotoli d'acciaio) ha violentemente tamponato, per cause ancora da chiarire, la colonna di auto ferme al semaforo che regola il traffico alternato a causa di lavori in corso. Sette le vetture coinvolte, alcune di queste ridotte a rottami dalla violenza dell'urto. Pesante il bilancio dei feriti, quattro in totale, due dei quali giudicati dai sanitari del 118 in "codice tre", cioè di massima gravità, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, per permettere i soccorsi, rilievi di legge e lo sgombero dei mezzi incidentati. Altro incidente circa un'ora dopo in centro città, dove un anziano automobilista ha improvvisamente accusato un malore. La vettura, senza più controllo, ha lievemente urtato un'auto in sosta prima di fermarsi. Soccorso dal 118, l'anziano è stato rianimato sul posto per poi essere trasportato d'urgenza, e il codice di massima gravità, all'ospedale cittadino. Anche in questo caso la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi di legge.



