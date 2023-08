Roadmap to inclusion, disabilità da prospettive inaspettate

Il primo Festival dei birrifici sociali d'Italia, una pedalata alla scoperta dei progetti di Arca di Noè e la proiezione del film documentario "Un giorno la notte", che racconta una storia di riscatto nell'amicizia, sport e arte: sono gli ultimi appuntamenti della rassegna Roadmap to Inclusion, organizzata dalla Cooperativa sociale Arca di Noè, in collaborazione con Salvaiciclisti Bologna, Birrificio Vecchia Orsa, Associazione Naufragi e con il contributo del Sistema Accoglienza e Integrazione (Sai).

Un cartellone di iniziative, a partecipazione gratuita, pensato per parlare di disabilità da prospettive inaspettate, abbattendo luoghi comuni e retoriche e andare oltre la narrazione mainstream del "super-disabile" paralimpico o della visione pietistica e passiva, lasciando spazio a storie di quotidianità.

La rassegna, iniziata a maggio, continuerà fino al 12 settembre al Fuori Orsa Moline e al Fuori Orsa Dlf, diventati luoghi di incontro e scambio attraverso mostre, incontri con autori e autrici su sessualità, tempo libero, arte e sport, storie di accoglienza, laboratori, cinema e cene gourmet. La pedalata lungo la Ciclovia del Sole alla scoperta dei progetti di Arca di Noè è in programma domenica 3 settembre, dalle 8.

Giovedì 7, al Fuori Orsa Dlf, dalle 19 serata tra birre artigianali, talk e musica. Il film documentario, martedì 12 alle 21.30 sempre al Fuori Orsa Dlf, racconta la vita di Sainey Fatty, ragazzo gambiano ospite in una struttura di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati a Bologna che decise di accendere la videocamera per raccontarsi: il film nasce dall'intreccio tra il suo sguardo e di quello di due registi, Michele Aiello e Michele Cattani, che lo hanno accompagnato con una seconda videocamera per un anno.



