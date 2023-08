Bolognese uccisa in bici da camion in centro a Milano

Il conducente del camion per trasporto terra, arrivato in prossimità del semaforo tra viale Caldara e corso di Porta Romana, zona centrale di Milano, ha realizzato quello che era successo e si è messo le mani alla testa. I passanti, urlando, hanno cercato di avvertirlo ma per Francesca Quaglia, 28 anni, di Medicina (Bologna), di professione traduttrice in particolare dalle lingue scandinave, non c'era più nulla da fare, schiacciata con la sua bicicletta da corsa sotto le ruote anteriori del mezzo pesante.

L'uomo, 54 anni, è rimasto pietrificato nell'abitacolo ed è stato poi portato in ospedale, sotto choc. Sarà indagato per omicidio stradale e la Procura di Milano ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane.

La ragazza era da anni a Milano, dopo aver fatto l'università anche a Venezia.



