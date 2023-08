Si conclude dopo tre mesi il tour in E-R del Cirque Bidon

Dopo oltre tre mesi di spettacoli, si conclude il tour in Emilia-Romagna del Cirque Bidon: ultime repliche a 'Tutti matti per Colorno' (Parma) dal 30 agosto al 3 settembre, alle 21.30. La compagnia francese, che si sposta su carrozze trainate da cavalli, chiude così la tournée realizzata da Ater Fondazione e Teatro Necessario Circo dopo aver fatto tappa in 15 comuni della regione, realizzando 69 repliche (74 con le prossime parmigiane) e accogliendo 31.000 spettatori. Il tour ha preso il via il 29 maggio da Castel San Pietro Terme e da qui ha iniziato un lungo viaggio, passando da Lugo, Argelato, Bologna, San Giovanni in Persiceto, Spilamberto, Modena, Correggio, Quattro Castella, San Bartolomeo, Bibbiano, Montechiarugolo, Sant'Ilario d'Enza, Parma, Ragazzola.

"Un'esperienza che rappresenta il ruolo che deve avere Ater al servizio dei teatri e delle città della regione", commenta l'assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori.

ll Cirque Bidon - fondato da Francois Rauline a metà degli anni '70 - ha sempre considerato l'Italia, e in particolare l'Emilia-Romagna, una seconda casa: "Aspettavamo di tornare dal 2020 e la nostra attesa è stata ripagata. La partenza di questo tour è stata molto difficile, ma siamo riusciti comunque a portare in Romagna e poi in Emilia la nostra idea di circo, di arte, di viaggio". La compagnia ha portato in scena il nuovo spettacolo dedicato ai sogni: Chacun ses rêves - A ognuno i suoi sogni è stato creato in aprile in una speciale residenza a Piozzo (Cuneo). La creazione è diventata un viaggio poetico in cui il teatro si mescola alla danza e al circo, la comicità alla liricità, per condividere con il pubblico la necessità del seguire sempre i propri sogni. In pista apparizioni improvvise di acrobati, giocolieri, clown; a contribuire a rendere magica l'atmosfera è la musica, composta per lo spettacolo ed eseguita in scena dal vivo dagli artisti coinvolti. Ad ogni spettacolo il pubblico si rende conto di come con pochissimi mezzi, pochi giochi di luce, nessun effetto speciale, nessuna attrezzatura sofisticata, si possa ancora dare vita ai propri sogni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA