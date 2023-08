Rapine nella movida di Comacchio, 14 minori denunciati

I carabinieri hanno denunciato 14 giovani, di cui due appena maggiorenni e gli altri minorenni, per tre rapine commesse nella zona di Comacchio, in provincia Ferrara, nella notte dell'11 giugno. I militari hanno identificato i protagonisti di una notte di paura nei luoghi della movida. Avrebbero approfittato del buio e del numero dei componenti del gruppo, per circondare le vittime, aggredendole anche con coltelli, rubando indumenti di marca o soldi contanti.

Durante quella notte, grazie alle segnalazioni, uno dei presunti autori, un minorenne riconosciuto dalle vittime, era stato arrestato. Le successive indagini hanno portato a identificare gli altri, circostanziandone i singoli ruoli.





