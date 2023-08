Da Ravenna Pd chiede a governo di stanziare fondi post alluvione

"Abbiamo deciso di organizzare la Festa dell'Unità nazionale a Ravenna per mantenere alta l'attenzione su quanto è avvenuto e quanto non sta avvenendo in questi territori dopo l'alluvione e le frane del maggio scorso".

Così Igor Taruffi, responsabile nazionale dell'organizzazione del Pd, presentando insieme alla deputata Ouidad Bakkali e al segretario provinciale del Pd di Ravenna, Alessandro Barattoni, il programma della manifestazione che verrà inaugurata il 30 agosto dalla segretaria del Pd, Elly Schlein e si chiuderà l'11 settembre. Dalla Romagna il Pd vuole "chiedere al governo quelle risposte che ancora non stanno arrivando non solo per questi territori, ma anche per l'Italia", aggiunge Taruffi.

Rincara la dose Bakkali, che registra come sia solo di poche ora fa "l'ennesima polemica del viceministro Bignami, il quale ha espresso parole che non fanno bene e anzi danneggiano un percorso" come quello della ricostruzione post alluvione "che deve essere trasversale e inter-istituzionale tra vari livelli di governo che noi tutti auspichiamo".

Alla Festa dell'Unità nazionale "saranno presenti tutte le forze politiche che oggi sono all'opposizione - aggiunge Taruffi - perché dobbiamo trovare un'alternativa per l'Italia" rispetto al governo di Giorgia Meloni e identificare proposte politiche comuni "così come abbiamo fatto, faticosamente, per il salario minimo". Proprio in quest'ottica, il 9 settembre il presidente della Regione Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini, dialogherà dal palco di Ravenna con il leader del M5S, Giuseppe Conte.

Tra gli appuntamenti chiave quello dedicato al lavoro del 6 settembre con il segretario della Cgil, Maurizio Landini, e don Luigi Ciotti. Si parlerà anche di immigrazione, Mediterraneo e della "difesa del Sistema sanitario nazionale, che è fortemente definanziato" e messo a dura prova dalle spese sostenute per il Covid. Particolare attenzione, infine, sarà dedicata alla guerra in Ucraina e all'Unione europea, con ospiti tra i quali il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che sarà a Ravenna il 2 settembre.



