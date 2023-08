Anteprima della mostra dedicata al Moro di Venezia, con Cayard

Dal 5 al 26 settembre Ravenna ospiterà la mostra Il Moro di Venezia/America's Cup 1992. Domani intanto ci sarà un'anteprima con lo skipper Paul Cayard e il fotografo Carlo Borlenghi. Causa maltempo, l'intero evento si svolgerà a Palazzo Rasponi dalle Teste anziché in piazza San Francesco come inizialmente annunciato.

Una storia quasi leggendaria, che viene ripercorsa nelle sale con un allestimento fotografico e di video immagini che, assieme a materiali documentari, celebra l'impresa della barca di Raul Gardini nella sua Ravenna che definiva "a tutti gli effetti il mio Paradiso". Una sfida che vive ancora nel ricordo di tanti appassionati di vela. "Lasciar parlare Raul - hanno sottolineato i figli Eleonora, Ivan e Maria Speranza - è per noi il modo migliore per ricordare quel momento così intenso".

Le immagini, realizzate da Borlenghi, fotografo ufficiale di diverse sfide italiane in Coppa America, sono dunque dedicate alla straordinaria avventura de Il Moro di Venezia all'America's Cup, ripercorrendone le fasi principali: dalla progettazione della barca ai momenti di vita a bordo dell'equipaggio capitanato da Paul Cayard. All'anteprima sarà presente Cayard, il grande timoniere de Il Moro di Venezia, in dialogo con Borlenghi e Antonio Vettese, giornalista esperto di Coppa America e coordinatore della mostra.



