Aci, Raduno Terre di Romagna nel centenario del Savio

Si è chiuso con una grande partecipazione il terzo appuntamento del 2023 con l'ACI Storico Festival. Nelle giornate del 26 e del 27 agosto, ACI Storico ha offerto un momento per valorizzare l'importanza dello sviluppo tecnico e tecnologico delle auto, nonché territori ricchi di storia, tradizione, passione e cultura. A fare da nastro portante di questo aspetto l'Historic Minardi Day, giunto alla settima edizione, con oltre 485 vetture storiche sportive, e il Raduno Terre di Romagna 100 anni di gara del Savio.

In questa occasione, fondamentale la collaborazione dell'Automobile Club di Ravenna, presieduto da Gian Carlo Minardi e diretto da Simona Fanelli.

L'Historic Minardi Day ha visto protagoniste presenze da record tra vetture provenienti dal mondo della Formula 1, F2, F2, F3000, Prototipi, F. Junior, GT, vetture storiche del Museo dinamico Scuderia del Portello, Scuderia Tazio Nuvolari, del Registro Italiano Alfa Romeo e del Raduno Terre di Romagna "100 anni Circuito del Savio" dell'ACI Storico Festival, unitamente alla tecnologia e l'eleganza targata Pagani, Alpine, Lamborghini, Dallara e Pambuffetti. Un evento con una tradizione lunga sette anni, che ha visto concludere le due giornate con le prestigiose vetture storiche, ben 110, protagoniste del Raduno Terre di Romagna "100 anni Circuito del Savio".

"Anche quest'anno non possiamo che essere soddisfatti del risultato ottenuto - ha tenuto a precisare il Presidente dell'AC Ravenna, Gian Carlo Minardi - Al di là del numero delle presenze, che ovviamente certificano se una manifestazione è un successo oppure no, quello che mi preme sottolineare è la grande passione che l'Historic Minardi Day continua a generare edizione dopo edizione. Una passione che continuiamo a vedere anche nelle nuove generazioni, perché sono stati tanti i giovani presenti che hanno curiosato nei box e ammirato le tante vetture che hanno scritto la storia del Motorsport".

Intanto, il programma di ACI Storico e Automobile Club d'Italia prosegue il prossimo 31 agosto con un nuovo appuntamento di Ruote nella Storia, che in questa occasione farà tappa a Chieti.





