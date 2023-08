Nuovo caso di Dengue a Bologna, una persona di ritorno da Panama

Nuovo caso importato di Dengue registrato a Bologna, in un giovane di ritorno da Panama. Il Comune, allertato al sospetto, si sta occupando della disinfestazione delle aree limitrofe all'abitazione del cittadino, si tratterebbe della zona di centro storico tra le vie del Pratello e della Grada e i viali di circonvallazione.

L'Ausl ricorda che chiunque, entro 15 giorni dal rientro da viaggi in Paesi in cui la malattia è endemica (sul sito dell'azienda è presente una mappa), manifesti una sindrome febbrile caratterizzata da febbre alta, cefalea, stanchezza e soprattutto importanti dolori articolari, deve informare il proprio medico di Medicina generale e recarsi a un Pronto soccorso per effettuare gli esami necessari per la diagnosi.

È inoltre necessario che il soggetto sintomatico si protegga dalle punture delle zanzare per evitare di infettare altri insetti che potrebbero pungere e dunque infettare altri individui.

Il 25 agosto era stato rilevato in città un altro caso, di rientro dal Messico.



