Donna scomparsa nel Bolognese, si organizzano squadre di ricerca

Proseguono le ricerche a Castel San Pietro (Bologna) per Martina Pelosi, titolare del negozio di giocattoli 'Ludica' scomparsa dal pomeriggio di venerdì 25 agosto. Il Comune ha attivato il centro operativo comunale e la Protezione civile, oltre a tutte le associazioni di volontariato che operano sul territorio per aiutare le forze dell'ordine.

La donna, 45 anni, è uscita dal negozio mettendo il cartello 'torno subito' ed è sparita. Ha 45 anni, alta, capelli rossi e carnagione chiara. L'assessore alle Politiche per la sicurezza del territorio e alla Polizia municipale Giuliano Giordani ha fissato per le 14 nel parcheggio interno del Municipio un ritrovo per costituire squadre organizzate di ricerca. "Per chi volesse contribuire, è obbligatorio indossare giubbotti catarifrangenti", spiega il Comune. Il compago della donna ha presentato denuncia.



