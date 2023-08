Dal 29 agosto la Coppa Davis esposta in Regione Emilia-Romagna

In attesa delle partite dell'Italia di capitan Volandri, che mercoledì 13 settembre esordirà contro il Canada all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), da martedì 29 agosto a venerdì primo settembre la Coppa Davis di tennis sarà esposta nella sede della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 52 (orario dalle 9 alle 19). Successivamente, dal 2 al 10 settembre la Coppa sarà collocata nella sede del Comune di Bologna a Palazzo d'Accursio.

Dopo il Canada, la Nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate del Gruppo A insieme alle vincitrici degli altri tre gironi - che si giocheranno nel Regno Unito, Spagna e Croazia - staccheranno il biglietto d'ingresso per le Final 8 di Malaga, dal 21 al 26 novembre 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA