A 86 anni alla guida di un tir, ritiro della patente e multe

A 86 anni è stato sorpreso alla guida di un tir, nonostante il codice della strada consenta la guida di questi mezzi solo fino ai 68 anni di età. Per l'uomo sono scattati il ritiro della patente, sanzioni per quasi 2.000 euro e la necessità di far giungere un altro autista affinché il tir potesse seguire la sua marcia.

E' successo nel Forlivese: da inizio mese le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì hanno individuato sulle strade della provincia quasi 200 conducenti non assicurati o con la revisione del veicolo scaduta da parecchio tempo (anche più di un anno).

Oltre alle sanzioni previste per i primi è scattato il sequestro del veicolo fino alla attivazione della polizza, mentre i secondi hanno dovuto provvedere al collaudo prima di poter circolare nuovamente.

In settimana sono stati passati al setaccio tir e autobus sul tratto cesenate della A14 e sulla viabilità ordinaria. Emerse parecchie irregolarità: gomme lisce, perdite di olio, ammortizzatori inefficienti, assenza degli specchietti retrovisori. Su di uno stesso mezzo è stata accertata l'inefficienza dei freni e il portellone del rimorchio che rischiava di staccarsi da un momento all'altro. Per quattro tir è scattata la sospensione dalla circolazione, rilevate 28 infrazioni per inefficienza dei veicoli con sanzioni per 2.500 euro.



